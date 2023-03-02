賴正鎰2002年於日月潭開出首家涵碧樓酒店，並分別於2014年、2018年開出青島、南京涵碧樓。據觀光局統計，日月潭涵碧樓2022年營收7.44億元、年增達36.34％。平均住房率達89.59％、平均房價1.6萬元，客房平均收益（RevPAR）1.44萬元、年增達27.17％。

賴正鎰表示，涵碧樓酒店未來3年以「加速代管品牌輸出、籌備台灣第2家據點」為經營目標。其中，青島涵碧樓明年將邁入開業10周年，南京涵碧樓亦開業5年，積極籌備中的第3處據點成都涵碧樓，目前正在調整設計圖，預計明年進入實質開發階段。

同時，看準國人習慣在優美景點深度旅遊，賴正鎰看好台灣度假市場，評估在花蓮、墾丁或雲林籌設第2家涵碧樓，目前以自己家鄉雲林可能性最大，基地面積估約3、4千坪，總投資額逾20億元，最快今年定案且明年動工、希望5年內完工，客房數將控制在100間內。

對於政府規畫將超徵稅負還稅於民，賴正鎰表示，目前看來4月上旬就可領到6000元現金，在萬物皆漲時代是不無少補，將有助於刺激內需消費。若能再趕個進度、提前到3月底發放，亦有助刺激清明節連假出遊消費。