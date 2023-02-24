自冷戰時期以來，「台灣」，這座位於西太平洋第一島鏈帶上的島嶼，一直都是民主自由陣營在遠東區域對抗共產主義的最前線。雖然隨著越戰的結束，除了讓美國意識到無法用民主自由的大義名份，去阻止一個國家內部的民族自決，加上當時中國的改革開放，使得台灣在國際上的定位一度被各國所忽略。

民國38年國民政府播遷來台後，差一點就被國際放棄，變成亞細亞孤兒的我們，所幸在民主及共產兩陣營的對抗下所產生的區域代理人戰爭：韓戰、越戰及金門戰役，讓全世界看到了台灣的戰略價值。

那時候西方世界的戰略目標，僅在於防堵共產主義的外擴，所以對當時國共兩黨政府的內爭，由原本支持取得民心民意的中國蘇維埃，轉而支持國民政府。

而後，中國共產黨與共產國際翻臉，隨著冷戰的結束，中國的經濟改革開放後，台灣的戰略價值，逐漸從防堵共產主義的擴張，轉變為防止中國的乘勢崛起；而西方世界的戰略目標，則改為防止中國取代蘇聯並讓全球再次回到兩極強權的時代。

當時的中華民國，在國際上確實是風光無限，經濟、科技及軍事等實力，幾乎是走在世界的尖端。很難想像曾經輸給自己的內部、輸給農民的意願、輸給共產黨的國民政府，會在幾座小島上，因為國際局勢的變化而又重新活下來，並且還站起來了。

但沒有運勢會一直往好的方向持續下去，起起落落才是真理。當西方世界發現中國市場這塊大餅可以賺取大量金錢時，遂爾逐漸向中國展現友好的態度，並一廂情願的認為中國不會違背他們的期待：取代美國。所以，台灣又再次不被世界所重視。

雖然沒有了西方世界的贊助，但多虧日本在殖民時代的用心經營，影響了後來台灣的各項發展政策。以十大建設為例，當時許多政策都是以大清、日本時期的規劃繼續沿用下去，再加上曾經舉世聞名的代工生產，使得台灣的經濟發展逐漸穩定。

筆者曾說，一個國家的發展只要穩定，接下來就能夠往其他方面展開。而當時的中華民國自詡為正統中華文化的傳承者，特別是在中國經歷過文革時期，造成整個中華文化上的浩劫，更加凸顯出台灣當時中華正統的存在意義與價值。

況且台灣地區是民主自由的國家，加上台灣擁有高度的文化接受度與包容力，使得我們在藝術、學術、音樂、表演、信仰及遊戲等等，逐漸發展出有別於中華傳統文化的不同之處，創造出屬於台灣自己的特有文化。

像是每年的媽祖遶境活動，從宮廟文化發展出的將官街舞，結合東西方文學所創作的舞台表演，以及台灣特有的布袋戲文化表演藝術，這正是筆者提到的，台灣對各國文化擁有的包容力，才能創造出如此繽紛的現在。

近年來，中國為了恢復中華文化，宣揚其正統性，曾大量派人來台學習，成效良好。較廣為人知的，是將傳統服飾結合現代設計，所發展出來的漢服文化。而傳統樂器的推廣，或是棋藝、茶道、詩詞歌賦等等，好比廣東潮汕的英歌舞，也是同樣的概念，都是中國為了能與台灣爭奪「中華文化正統」的名份，在政府的支持下，才有的成果。這也就是所謂的「中國夢」：由全中國56個民族的人民去完成復興中華的偉大夢想。

與中國不同的是，台灣的各項文化交流，是由人民自發性的主動推廣，而非政府的強勢主導。在如此自由奔放的環境中，才會讓我們的文化如此多元，而沒有一個主體。也正因沒有文化主體的我們，既可包容外來文化，又能不忘傳統文化，才能發展出屬於我們自己的人文價值，搭起世界各國文化交流的橋樑。

好比許多國外旅行者來台遊歷時，對於台灣人的熱情及熱心感到不可思議，縱使人民素質不一，但樂觀的個性及思維，不就是長期的民族及文化融合下的結果嗎？

所以，台灣的未來，不僅是朝著區域和平穩定發展，更可在文化上以橋樑自居，搭建能讓各國文化互相交流的平台，又或者可以這麼解釋：甲與A能否順利融合為一？放到台灣來就可以知道答案了。

（作者為自由撰寫人）

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