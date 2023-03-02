關於疫後文化振興，文化部長史哲今日在立法院接受媒體訪問表示，雖然文化預算永遠都太少，但這次文化禮金預算已從2億元追加到9億元，整體文化振興預算也另外有15億元，希望能夠彌補非六都地區的供給面。

史哲表示，文化禮金1200元點數是重要的經濟動能，但在供給面、在偏鄉非六都也需要補強，「所以我也特別和立法委員報告，整體經費除了文化禮金之外，另外有15億元，為什麼要這樣編列？那15億是另外一個資源的管道，要創造地方供給面。」

文化部長史哲今日在立法院備詢。（李欣恬攝）

史哲舉例，就表演藝術而言，重點在各地非六都的文化中心，而從過往藝FUN券發放，也看到使用率集中在連鎖書店，也因此這次特別提出獨立書店的加碼方案，「委員也提到我們是不是對於街口、從小成長路邊的文具行不要那麼嚴苛的限制？我說我政策上把他寬予認列。」

史哲表示，所以所有作法基本上都是希望彌補非六都的供給面問題，以及進入校園、戶外教學、公演的強化，「委員也提及藝FUN券發放時不同意公有館的加入，這次全面開放。基本上坦白講這一次文化成年禮金的成功與否的關鍵就是在非六都，我們對六都的實施狀況，從藝FUN券的經驗來看，我們覺得比較沒有問題，但是六都確實是我們的工作重點。」