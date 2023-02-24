石碇山區台九線30.6公里處發現綿延數十公尺長的恐怖龜裂，新北市議員陳乃瑜今（24）日在臉書痛批市長侯友宜藐視居民安全，直言「裂縫這麼大，侯大市長有看見嗎？」並要求相關單位儘快完成修補。

該路段是網美勝地千島湖的必經之路，也是雲海國小學校師生每天會經過的地方。現場畫面顯示，柏油路上無處不是龜裂、坑洞、路基下陷等問題，還有長達數十公尺長的鋸齒狀裂縫破損。更誇張的是，周圍缺少相關路牌、反光鏡警示用路人。

陳乃瑜質疑，若新北市政府連基礎的道路都成居住威脅、險象環生，又該如何發展地方產業，以及保障用路人安全。尤其新店山區常有收訊差、網路不通的狀況，呼籲相關單位嚴加重視。她說自己絕對會積極爭取、協調改變，為地方帶來新氣象。

石碇區公所隨即回應貼文，稱先前已聯繫廠商進行緊急修復，預計今天進場作業，感謝議員關心地方建設。提到本段道路去年即提報前瞻計畫爭取經費進行全段刨鋪，獲補助後將儘速辦理全段改善作業。