生活環境裡有許多小蟲或寄生蟲，一不小心就可能跑進人體內。阿根廷一名70歲老翁日前覺得眼睛不適，不僅癢還布滿血絲，醫師檢查發現，他的眼球上竟有一隻蜱蟲，緊咬著老翁的眼白，畫面被分享至抖音，累積260萬觀看次數，不少人直呼恐怖。

根據《每日郵報》報導，一名70多歲老翁感覺眼睛非常癢，到當地醫院做檢查，醫師發現老翁眼球充血通紅，上面竟有一隻蜱蟲（tick），緊緊扒在他的眼白上，導致周圍紅腫發炎，雖不清楚醫師如何治療，但通常會先幫患者麻醉，之後再用鑷子夾除蜱蟲。

根據美國疾病控制與預防中心數據顯示，美國每年約有3萬人被蜱蟲咬傷，蜱蟲活躍時間為每年4至9月，牠們喜歡生長在草地與樹叢中，此外這種蟲也是萊姆病等傳染病的帶原者，通常會在皮膚表層發現，或出現於眼瞼，極少直接進入眼球。

無獨有偶，美國肯塔基州一名電工普拉特（Chris Prater）2019年時也曾被蜱蟲咬傷眼球，他當時爬上梯子解開纏繞在樹上的電線，工作結束後，就覺得眼睛有刺痛感，請同事幫忙查看，發現眼球裡似乎有東西在爬，他趕緊到醫院檢查，醫師用鑷子抓出一隻蜱蟲，普拉特提到，「醫師將蜱蟲拔下來時，我還聽到輕微的爆裂聲。」所幸他及早發現，眼睛並未受影響。