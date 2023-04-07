健豪6月將來台宣傳新EP《有光的地方》。（天賦音樂提供）

新加坡創作歌手健豪（NAT）今（7日）推出新單曲〈一個人的台北〉，是他在台北飯店隔離時寫下，細緻透露出當時不安及孤獨的心情。來自新加坡的他，放棄百萬年薪新航空少工作，投入夢想的歌唱事業，2020年發行首張創作專輯《起飛了》，人來到了台灣卻因疫情無法宣傳，2021年初見疫情趨緩的他，再度帶著創作單曲〈街燈下的你〉來台，沒想到又遇上疫情升溫，2度來台皆無法宣傳作品，他索性在台灣待9個月環島旅行，包括高雄、台東、鹿野、合歡山、清境農場等地都有他的足跡。

環島期間，他在日月潭民宿看到大廳有設置舞台，主動向民宿主人詢問演出機會，為民宿客人帶來美好演出、反應熱烈，還因此被免費招待多住一晚，讓他倍感溫馨；與朋友一起去了屏東滿州，到了當地才發現是露營地，一張小床褥睡三個大男孩，沒有冷氣只有一盞小風扇，到處都是小昆蟲，他卻愛上了那裡的流水聲，蟲鳴聲，還有大家不拘小節的生活方式，喜歡和朋友一起坐在河堤旁聊天、看星星、唱歌，整整住了4個晚上才離開。而在花蓮夜市遇到五位熱情的阿美族姊姊，邀請他一起參加豐年祭，還大方邀他入住家裡，讓他差點無法招架。

2021年在台灣待的293個日子，他感受到台灣人的熱情好客，將他當時不安的情緒都轉化成了溫暖，而他也將這些經歷都寫成了歌。2023年全球疫情終於走向終點，健豪終於可以好好分享這些年他的作品，6月將來台宣傳新EP《有光的地方》，表示：「很期待可以和老朋友、還有台灣的粉絲朋友見面，有些朋友相處了那麼久，就有如見家人一般；也希望可以見到當時很照顧我的，家樓下的便當店阿姨們，那時候她們還把我的海報掛在店裡！」台北專場將於7月14日在酷手音樂展演空間舉行，詳情可查NAT健豪官方粉絲團。