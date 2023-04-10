美國艾森豪基金會每年從世界各國遴選不同領域菁英，透過艾森豪獎學金促進各國領袖人才實質交流。台中市政府交通局長葉昭甫是今年全台唯一的獲選人，將前往美國展開為期六周的參訪。市長盧秀燕開心表示「以他為榮」，更期待葉局長赴美取經後分享心得，藉由這次難得的經驗，觀摩各大城市發展趨勢並帶回台中，攜手市府團隊打造國際級的市政建設。

中市府交通局長葉昭甫表示，感謝艾森豪基金會的肯定，這次有機會受邀赴美交流，不只交通，都市規畫、綠能、大數據等都在考察之列，也會努力行銷「台中經驗」，讓台中在國際舞台被更多人看見。台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏也表示與有榮焉，期待葉局長透過各國菁英交流的機會，促進城市發展更上一層樓。

葉昭甫進一步說明，來自全世界的創新學人與各行各業菁英，每個人背景跟目的都不同，依照鑽研專業參訪產官學界，台灣2050年將要邁向淨零排放的環保目標，他特別關注電動車發展、智慧化、無人化等科技，美國智慧系統管理有其專長，技術研究為強項，還能深入探討大數據分析與城市行為規模研究。

艾森豪基金會總部設於美國費城，葉昭甫預計從美東到波士頓、舊金山、休士頓、芝加哥、華盛頓哥倫比亞特區、紐約、加州等十多個城市，為在短時間內汲取有利台中發展的資訊，因應時差，葉昭甫行前即利用凌晨時間與艾森豪基金會連絡，規畫想參訪的學校、政府部門與產業，希望對台中發揮最大化的效益。