大陸女星張嘉倪因演活宮鬥劇《延禧攻略》的「順嬪」一角，因此有「最美妃子」之稱，不過去年狗仔拍到結婚7年的高富帥老公買超，後來還爆出張嘉倪被要求「去母留子」，慘遭淨身出戶，對此張嘉倪嚴正否認，但離婚傳聞從未停止，如今又爆出夫妻倆已在4日簽字離婚。

大陸狗仔「攝影劉大錘」擁有高達86萬粉絲，最近拍到一身休閒打扮的買超，跟朋友聚完餐在街上等候的畫面，以「恢復單身後也挺寂寞啊」、「只能抱著手機，這空虛寂寞冷的」、「看到沒，沒犯錯，還是家人最重要」等語句，暗指兩人簽字離婚。

狗仔拍到買超一人滑手機的畫面。(圖/攝影劉大錘 微博)

這則消息曝光後，「劉大錘說買超恢復單身」的詞條登上熱門搜索榜，不過實際點開買超的微博帳戶，可見個人簡介欄位仍寫著：「張嘉倪老公」，因此引來網友群起撻伐：「微博就應該強制更改簡介」、「他寂寞？別搞笑！他對不起張嘉倪！他活該」、「外頭的屎都是香的」、「還沒自斷雙腿嗎？」、「想多了，人家的快樂你體會不到」、「人家錢多得呢！還空虛寂寞覺得冷。」

買超的微博認證欄位仍是張嘉倪老公。(圖/買超 微博)

先前狗仔拍到買超摟美女上酒店時，張嘉倪在個人微博留下6字回應：「愛得起。放得下」，似乎間接承認離婚，未料過一陣子，又爆出兩人在打離婚官司，且買超把財產轉移到父母名下，企圖讓張嘉倪淨身出戶，對次她在工作室微博回應：「不造謠！不信謠！不傳謠！正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品！」但如今買超又被知名狗仔爆料恢復單身，讓外界看得霧裡看花。