水利署派員前往明德水庫施放焰劑。（水利署提供／李京昇苗栗傳真）

明德水庫目前水情吃緊。（李京昇攝）

今年水情不佳，水利署趁著春雨鋒面，26日傍晚派遣人工增雨團隊，前往苗栗縣明德水庫、鯉魚潭水庫實施地面人工增雨作業，分別施放增雨焰劑，盼能增加各水庫的蓄水量，雖有進帳但增加水量不明顯。

根據水利署水情資料顯示，苗栗縣目前主要水庫有效蓄水率都低於5成，其中，明德水庫有效蓄水量363.44萬立方公尺、蓄水率29.2％；永和山水庫有效蓄水量1463.07萬立方公尺、蓄水率48.9％；鯉魚潭水庫有效蓄水量4591.98萬立方公尺、蓄水率39.6％

苗栗各區現在是春耕高峰期，水情依然吃緊、蓄水入不敷出，昨天傍晚春雨鋒面過境，苗栗縣各地有雨勢，水利署昨天傍晚分別在苗栗縣明德、鯉魚潭水庫等水庫，展開人工增雨作業，各燃放焰劑，盼增加降雨量，藉此增加水庫蓄水量。

近來久旱未雨，旱災中央災害應變中心公布苗栗縣水情轉為提醒綠燈，夜間離峰時段11點至隔日早上5點實施減壓供水。另外，根據農田水利署苗栗管理處明德工作站統計，從昨天傍晚到今天上午明德水庫進帳約5萬噸，增加蓄水量不多，但預估到今天傍晚約有15萬噸進帳。