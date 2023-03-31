黃姓男子依槍砲、毒品罪嫌移送屏東地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心在黃男鴿舍中，查獲制式以及改造手槍、海洛因以及安非他命毒品等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃姓男子飼養的美國惡霸犬。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃姓男子飼養的美國惡霸犬。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

屏東邱姓男子涉嫌在家中改造手槍，遭刑事局南部打擊犯罪中心查緝逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

屏東44歲黃姓男子作風囂張、擁槍自重，曾砸店恐嚇當地土方工程業者以包攬工程，還在家中藏槍毒的鴿舍裡飼養凶猛「美國惡霸犬」，防止他人靠近。刑事局南部打擊犯罪中心獲報前往查緝，將黃男逮捕並搜出制式以及改造手槍、毒品，然而惡霸犬長達3個半小時搜索都乖乖待在狗窩，從惡犬變萌犬，眼睜睜看著主人被逮，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

南打指出，黃男在屏東枋寮一帶從事土方工程，也在屏東市經營桌遊競技館，但黃男性格惡劣，平日擁槍自重，曾因土方利益糾紛，率手下砸競爭業者的辦公室恐嚇，遭警方逮補，依組織犯罪、恐嚇等罪嫌移辦。

然而黃男不知悔改，常常鬧事，是當地的頭痛惡霸。南打中心獲報，組成專案小組多日蒐證，發現黃男喜歡玩賽鴿，有自己的鴿舍，並在裡面私藏手槍、毒品，此外，還在第二間鴿舍中飼養凶猛的美國惡霸犬，防止外人靠近。

南打見時機成熟，3月9日凌晨破曉展開攻堅，在第一間鴿舍中將正要逃跑的黃男逮捕，並從鴿舍中搜出Carl Walther PPK／S銀色、黑色手槍各1把、改造手槍1把、子彈6顆、174.53公克海洛因、38.44公克安非他命毒品等證物。

警方繼續搜索第二間鴿舍，未搜到不法，但第二間鴿舍中有黃男飼養的惡霸犬，警方查達3個半小時搜索中都乖乖趴在狗窩「配合」不亂叫，從惡犬頓時轉變成萌犬，眼睜睜看著主人被逮捕，令警方直呼不可思議。黃男落網後辯稱槍枝是友人寄放，並不願供出毒品來源，警方將持續溯源釐清。

此外，南打16日也在屏東查獲涉嫌改造手槍20歲邱姓男子，邱男因在機械工廠上班，對於械改造有濃厚興趣，把家當作改槍工廠，無師自通以多種車床零件、鋼骨自製改造槍械操作台，並購買多把仿真模擬槍枝，打造1：1改造槍枝零組件組裝改造槍枝、子彈。全案依《彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送屏東地檢署偵辦。