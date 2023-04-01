北市警中山分局長春路派出所員警，日前凌晨2時許，執行巡邏勤務巡經民生東路一段巷弄內時，發現一名周姓男子一看員警接近，便快步進入大樓且急著要搭乘電梯上樓。
員警察覺有異，立即上前盤檢，過程中員警眼尖發現周男左手緊捏一包白色物品，還偷偷摸摸想藏進褲子口袋，立即喝斥要他出示手中之物，當場查獲毒品1包，經以毒品初步檢驗試劑測試內容物呈K他命陽性反應，當場將周男逮捕送辦。
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員警察覺有異，立即上前盤檢，過程中員警眼尖發現周男左手緊捏一包白色物品，還偷偷摸摸想藏進褲子口袋，立即喝斥要他出示手中之物，當場查獲毒品1包，經以毒品初步檢驗試劑測試內容物呈K他命陽性反應，當場將周男逮捕送辦。
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