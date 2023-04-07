普發現金6000元怎麼領？全台密度最高、據點將近1300間、ATM超過3000台的郵局，從下周一（4月10日）起就可在ATM領現，下下周一（4月17日）起可臨櫃領現，臨櫃領現第1周會有「身分證尾數單雙號分流」措施。

郵局普發現金。(中華郵政提供)

郵局普發現金。(中華郵政提供)

財政部「全民共享普發現金」有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」、「造冊發放」等5種方式。中華郵政表示，「登記入帳」的部分，4月2日已有第一批404萬個帳戶入帳，共計領走約242億元；第二批42萬個帳戶也於今（7）日入帳，共計領走約25.2億元。

郵局普發現金。(中華郵政提供)

郵局普發現金。(中華郵政提供)

中華郵政協理陳棟梁表示，民眾可先下載「行動郵局」APP，在登入頁面點選「全民共享普發現金」官方LOGO，即進入「登記入帳」、「ATM 領現」及「郵局領現」3 種領取方式引導頁面。點選 「登記入帳」項下「前往登錄」，即連結至普發現金官網辦理登記入帳；點選「ATM 領現」項下「查詢郵局 ATM」，可查詢附近郵局ATM位置，到了ATM之後先點選「6全民共享普發現金」選項，再插入金融卡，必須備妥「發放對象」健保卡號，以及本人或代領者身分證號（居留證號）及金融卡等3項資料，陳棟梁表示，「ATM 領現1分鐘內就可以搞定！就算不熟操作，2分鐘一定可以領到錢。」郵局ATM將為普發現金增加大概三分之一週轉金。

陳棟梁表示，目前只有郵局可以臨櫃領現，通常年長者和不想讓別人知道帳戶的人會以臨櫃方式領現。點選「行動郵局」APP「郵局領現」項下「查詢據點」，可查詢附近郵局及等候人數，取號後依現場叫號順序臨櫃辦理。臨櫃領現務必攜帶「發放對象」的健保卡，代領人須加帶身分證明文件（健保卡／身分證／居留證），預估也是1分鐘內就可以領到錢。

陳棟梁表示，臨櫃領現的第一周會採取「身分證尾數單雙號分流」措施，單數（1、3、5、7、9）於周一、三、五；雙數（0、2、4、6、8）於周二、四、六。全台有280間郵局周六有營業。年長者、身心障礙者不用分流，由友善服務櫃檯辦理，但若是委託代領則還是要依照代領者的身分證尾數分流。

目前全省只有花蓮萬榮鄉、屏東獅子鄉、台東金峰鄉等3個鄉鎮沒有郵局，將由財政部造冊發放。

陳棟梁表示，上次領三倍券有1千萬人、五倍券有500萬人在郵局領，這次普發現金估計有300萬人會在郵局領，而只要超過250萬人的活動郵局就會啟動分流，依照三倍券經驗，第一周會有6成、將近200萬的人來領6000，應該就領得差不多了，之後會視情況取消分流。

中華郵政補充，法定代理人可用登記入帳、ATM等2種方式幫未滿13歲兒童領取現金。普發現金到今年10月31日為止。