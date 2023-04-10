今（10）日起全民普發6000元開放民眾至15家金融機構領取，若是本人領取，需攜帶本人的提款卡、及身分證字號／居留證統一證號及健保卡號；而未滿13歲孩童，可由父母或監護人其中一人代領，代領者要準備自己的提款卡及身分證字號、孩童的健保卡號。

另據《全民共享普發現金》官網提醒，民眾在三情況下可能領款失敗，一是該提款卡的帳戶與輸入的身分證統一編號不一致，其次為該提款卡帳戶為已結清帳戶或警示帳戶，三為該提款卡的帳戶所屬分行離線或故障。財政部呼籲，若發生問題可以電洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。

而可以提領普發現金6000元的15家金融機構包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國泰世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、中華郵政。民眾提領前得先認明貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機台。

如發生ATM因故未吐鈔的情況，民眾可使用ATM旁的客服電話，並按指示撥號聯繫客服人員，或撥打該金融機構24小時ATM服務專線，由客服人員協助排除問題。

◎使用4步驟

1.插入提款卡，選擇「全民共享普發現金」（如使用郵局ATM，請先選擇普發現金再插卡）。

2.輸入提款卡密碼。

3.輸入持卡人（本人或代領人）身分證字號／居留證統一證號及發放對象健保卡號。

4.交易成功，領現6000元。