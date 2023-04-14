普發現金入帳兩次又被追回？財政部14日證實，台北富邦銀因合併日盛銀，所以確實有數百戶發生入帳兩次的情況，但經系統勾稽後，已經把重複發放的部分扣回。財政部表示，相關情況主要發生在兩家銀行系統合併初期幾天，目前已無類似情況。

王道銀認了搶發6000元疏失！沒注意財金公司交代「入帳時間」
郵局臨櫃領普發 避開這一天
徵家庭代工也是詐騙！詐團妹1原因勸她快逃 網笑：清流
#普發現金 #普發現金6千 #6千 #財政部