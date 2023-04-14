有人重複領到現金6千！財政部證實了 曝光背後原因 16:062023/04/14 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有人重複領到普發現金6千，財政部說明原因。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 普發現金入帳兩次又被追回？財政部14日證實，台北富邦銀因合併日盛銀，所以確實有數百戶發生入帳兩次的情況，但經系統勾稽後，已經把重複發放的部分扣回。財政部表示，相關情況主要發生在兩家銀行系統合併初期幾天，目前已無類似情況。 王道銀認了搶發6000元疏失！沒注意財金公司交代「入帳時間」 郵局臨櫃領普發 避開這一天 徵家庭代工也是詐騙！詐團妹1原因勸她快逃 網笑：清流 #普發現金 #普發現金6千 #6千 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 普發現金領現開跑半個月 逾7成民眾已經領現 15:222023/04/14 生活 喜樂時代超值套票買3000送3000 桃園市民再享優惠 13:512023/04/13 生活 普發現金郵局領現17日開跑 1298間據點可領 14:062023/04/14 財經 3月準備貨幣仍逾6兆 史上第三高 19:432023/04/12 財經 普發6,000元提前入帳 王道銀再道歉：絕非行銷或炒作 15:132023/04/13 財經 新到任所長走入鄰里宣導 烙台語與里民搏感情 09:142023/04/12 寶島 Acer宏碁新款輕薄、電競筆電雙亮相 祭萬元優惠抽住宿券 21:272023/04/12 生活 正妹女警防詐宣導太吸睛 頻被問「真的是警察嗎？」 21:582023/04/13 社會 6000直接入帳沒領到怎麼辦？ 財政部給解方 20:002023/04/12 財經 《財政》普發6000元現金 不到3成未領 14:492023/04/14 財經 王道銀搶發6千元 認了「沒看清入帳時間」 金管會不罰原因曝 20:232023/04/13 財經 《興櫃股》乾杯Q1營收續創高 Q2展望樂觀 16:392023/04/12 財經 GU網路商店慶7歲 限時7天夏日明星商品下殺290元起 11:552023/04/14 生活 杜絕普發6000元詐騙 楊梅警金融處所加強巡簽 12:262023/04/11 社會 《類股》觀光股紅光滿面 寒舍飆上市新高 11:482023/04/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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