普發現金入帳兩次又被追回？財政部14日證實，台北富邦銀因合併日盛銀，所以確實有數百戶發生入帳兩次的情況，但經系統勾稽後，已經把重複發放的部分扣回。財政部表示，相關情況主要發生在兩家銀行系統合併初期幾天，目前已無類似情況。