財政部今日到立法院財委會備詢，立法委員洪孟楷問及「小明」能不能夠領取普發現金？財政部回應，最快周五會找相關部會討論。

相關部會包含陸委會、內政部、數位部、健保署也會一起來討論，不過還要確認各部會的時間。

洪孟楷表示，所謂小明是指陸籍配偶的小孩，擁有台灣的居留證，但是未有台灣國籍。洪孟楷，有些小明有意願取得台灣身分證，但現在只有台灣居留證，因此無法領得普發現金。

財政部表示，原則上應該要回到《普發現金辦法》，官員表示「小明」也有很多樣態，要看是否有特殊情況或者各種情況進行討論來釐清。