小明能不能領普發現金 財政部最快周五跨部會討論 16:332023/04/19 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 普發現金示意圖(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日到立法院財委會備詢，立法委員洪孟楷問及「小明」能不能夠領取普發現金？財政部回應，最快周五會找相關部會討論。 相關部會包含陸委會、內政部、數位部、健保署也會一起來討論，不過還要確認各部會的時間。 洪孟楷表示，所謂小明是指陸籍配偶的小孩，擁有台灣的居留證，但是未有台灣國籍。洪孟楷，有些小明有意願取得台灣身分證，但現在只有台灣居留證，因此無法領得普發現金。 財政部表示，原則上應該要回到《普發現金辦法》，官員表示「小明」也有很多樣態，要看是否有特殊情況或者各種情況進行討論來釐清。 #小明 #普發現金 #財政部 #討論 #洪孟楷 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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