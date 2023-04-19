基隆市一名王姓男子於17日晚間至基隆市警察局第二分局八斗子分駐所報案，表示其欲替母親至ATM提領全民普發金6000元時，輸入相關資訊後，卻發現交易明細上的訊息欄位顯示「款項已提領」，認為遭盜領，故報案請求警方協助。後警方先請王男撥打1988專線詢問，才發現原來其母已開始領取勞保年金，屬於免登記可以直接入帳的國民，因此已撥入該帳戶，結束一場「盜領虛驚」。

市警局表示，八斗子分駐所所長陳品碩、警員邱宜庭獲報後，一方面先請王男確定有無其他家人替母親代領，一方面幫王男找尋全民普發金可能被盜領的資訊，並請王男先去刷所有家人的存簿，確定金額有入帳，以及是否真的已被提領。

後王男確認表示，其母的6000元不知為何確實已自動入帳，警方遂請王男於上班時間，撥打1988全民普發金專線了解。警方後續再與王男聯繫，王男表示原來母親符合特定條件資格，已開始領取勞保年金，故政府會將6000元直接匯入現有撥款帳戶內且免登記程序，才結束一場虛驚。

市警局呼籲，目前民眾都相當關心普發現金議題，若遇類似款項遭盜領之情形發生，千萬不要慌張，可於周一至周五08時30分至18時30分，撥打1988全民普發金專線，或上全民普發金網站，內有詳細說明可查詢，亦可至最近的派出所尋求警方協助。