由交通部鐵道局舉辦的基隆捷運綜合規畫說明會，26日將在基隆市七堵區舉行第一場。基隆市長謝國樑表示，他將親自出席，並針對基捷相關分擔款希望交通部能夠降低或延長負擔的年限。

基隆市交通處表示，依《大眾捷運法》規定，大眾捷運建設於綜合規畫階段須辦理公聽會，向民眾及相關單位說明規劃內容及預計期程。交通部鐵道局將於4月26日在基隆市七堵區舉辦基隆場的公聽會，呼籲關心基隆捷運計畫的市民及相關機關單位踴躍參加。

謝國樑說，他認為公聽會非常重要，能夠讓民眾了解基隆捷運實際的進展。他表示26日他將會親自出席，希望有機會能夠在會中發言，基隆市政府會用最努力的態度與交通部溝通。

謝國樑說，先前市府便曾向交通部表示，希望能夠拉長基隆負擔的期限，如此基隆才能夠有能力協助捷運完成。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，基隆捷運計畫係國家為提升全球競爭力，串聯基隆國際商港作為大台北首都圈與東區海洋門戶，並改善台鐵樹林－七堵間路線容量瓶頸，由交通部鐵道局主政辦理之國家重大建設計畫。

基隆捷運計畫路線將自南港為起點抵達基隆市，並規畫延伸至基隆港西岸碼頭。因八堵至基隆市區段尚需深入評估，因此決議工程分二階段進行。第一階段為南港至八堵，第二階段八堵到基隆。基捷第一階段路線全長約15.59公里，共13座車站，於基隆市境設有八堵站、七堵站、六堵站、百福站及北五堵站共5座車站。

基隆市交通處強調，基隆場的公聽會，相關資訊交通部鐵道局已公佈於官方網站，倘有關心的市民朋友可先上網瀏覽。若民眾有興趣參與，也歡迎26日下午2時一起到七堵正明里民活動中心來參加。