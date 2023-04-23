繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，何時請領是個讓人很難抉擇的問題，理財專家艾倫表示，幾歲領最好要考量以下三件事，分別是評估身體狀況、勞保費成本以及算出能領的勞保總金額。以65歲勞保年資35年的勞工試算，結合第一個關鍵來看，結果就會差很多，請領金額可能相差逾200萬元。

艾倫在《艾倫的理財研究室》YouTube頻道裡提到，幾歲領勞保最好，首先要考量的是退休時的身體狀況，如果還很年輕，要確認是否有家族病史，如果家中長輩都是健康長壽的體質，那提早領打折月退就不一定適合。

第二件事是評估勞保費成本，艾倫提到，如果是以企業員工的身份加勞保，每個月的勞保費最多只繳一千多，但若是以企業主的身分加勞保，每個月勞保費就要將近5千元，身分不同差異很大，若是企業主的話就要拚提早請領。

第三個重點是算出能領的總金額，艾倫以65歲勞保年資35年的勞工計算，65歲標準請領每月最高能領2萬4846元，如果這位勞工想要在60歲提前請領，年資少5年又打8折就變成1萬7037元，如果續繳到70歲多領20％，每個月能領到的月退是3萬4075元。

就上述勞工的情況，若按未來能活到80歲的標準來看，提前領的總金額是408萬8,000多元，正常領的總金額是447萬2,000多元，延後領是408萬9,000多元。但如果結合第一項關鍵「身體狀況」，亦即用75歲過世來計算的話，結果就會差很多，60歲提前退休領的總金額是306萬6千多元；標準65歲退休領的總金額是298萬1千多元；延後退休70歲領的總金額則是204萬4千多元。上述這兩種情況相比，請領金額恐相差逾200萬元。

艾倫強調，勞工還是必須考量自己的身體狀況、經濟環境等因素，仔細思量後再做出決定，沒有標準答案，最難算的是自己的「價值觀」，若能結合自己的價值觀搭配上述因素加以考量，或許就能找到適合自己開始請領的時間。