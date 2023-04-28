55歲香港女星周慧敏，擁有甜美臉蛋與出眾氣質的她，被封為「玉女掌門人」，還曾被台媒票選最受歡迎香港藝人冠軍；而近年逐漸淡出演驗圈的她，日前現身美國舉行巡迴演唱會，但現場影片流出後，許多網友發現周慧敏不只高音上不去，氣不足外還走音，表現大不如前。

周慧敏26日在美國舉行30周年巡迴演唱會，當晚她以一襲白色晚禮服登台，皮膚白皙無瑕，仙氣十足的模樣，讓許多人大讚她的美貌依舊，不過從粉絲流出的現場影片中可發現，周慧敏在演唱時狀態不佳，除高音上不去外，還不時走音。

影片曝光後，許多歌迷及網友感到驚訝紛紛留言：「天哪，怎麼唱成這樣了，真的是心有餘而力不足了」、「這也不是提不起氣，明明就是走調了」、「尊重老一輩演員歌星吧，不評論了」、「美是美，不好聽也是真的」、「老了就老了......該退休就退休吧，一場演唱會耗盡前半生形象」，不過也有粉絲出替她說話：「那是現場變了伴奏的不同唱法吧」、「大家寬容一點吧！本不是專業歌手，年紀也不輕了」。

事實上，周慧敏1985年參加歌唱比賽出道，1994年4月周慧敏推出的粵語專輯《成長》，更兩度登上香港唱片銷量榜冠軍，更憑出眾及清純形象被香港傳媒封為「玉女」歌手，之後她也將事業版圖拓展至戲劇圈，1992年與鄭少秋、劉青雲、藍潔瑛等大咖巨星主演港劇《大時代》，當時還因此獲選「最受歡迎女藝人」。