美國去年10月頒布對華出口管制新規，SK海力士、三星憂衝擊業務，獲准1年輸陸豁免，但仍擔心豁免到期後的衝擊，向美方提出延長1年，有消息傳出，華府向韓國晶片廠釋出訊號，有意延長輸陸許可，以示對盟友的讓步。

金融時報報導，拜登政府去年10月給三星、SK海力士等2家韓廠為期1年的出口豁免權，四名情人士透露，美國已經釋出明確訊號，韓廠可能獲准為期至少一年的輸陸豁免。目前仍不清楚美方將透過何種機制，使他們能持續向大陸供應美國設備。

這項決定尚未獲得拜登政府正式批准，這也凸顯美國在試圖爭取韓國、日本和荷蘭協助，放緩大陸半導體發展方面遭遇困難。

知情人士透露，延長一年豁免及其他正在商討的措施，將維持韓企對大陸競爭對手的技術優勢，也能消彌在大陸業務受衝擊，使大陸競爭對手得益的隱憂。

韓國工業經濟與貿易研究所研究員Kim Yang-paeng表示，若未能續延豁免，將會衝擊韓企在陸廠的晶片生產，舉例來說，一旦晶片製造設備故障，則會因為豁免未能續延，而無法更換零件。

針對有關韓國因為對華出口限制受創的質疑聲浪，拜登上周回應駁斥，稱晶片為韓國增加就業機會，美韓經濟成長彼此互利，創造美韓雙贏利益。