台灣最會說故事的歐吉桑吳念真日前上星座國師唐綺陽podcast節目宣傳舞台劇《清明時節》，是繼林懷民之後的第二位資深劇場人前往，唐綺陽自稱這是古人系列，能陸續邀請到台灣劇場翹楚相當期待。提到吳念真的星盤時，稱吳念真木星在六宮，是勞碌放大的命格。吳念真導演問何時能退休？唐綺陽語出驚人直言「你至死方休」，吳大喊好悲慘！

唐綺陽接著解釋吳念真將持續身為一位資深文青及社會觀察家的姿態發光發熱，繼續推動社會影響力，是一個被需要所以必須存在的人，能夠一直活得很有滋味，到老還能持續運作，「不會笨、不會老掉，且不會變成討人厭的老人」。

聊到代言，吳念真表示，第一次代言是在40幾歲時，當時廣告導演是侯孝賢，要幫啤酒廣告配音，因此開啟了他的代言之路。提到寫作之路，吳念真當時視台灣文學大師鄭清文為偶像，指說鄭當時在銀行上班還能寫小說，沒有經濟壓力，因此影響了他，大學選擇會計系，並開始同時寫起小說。自稱會計系還唸得不錯的他，不僅大二當上班代表，還獲得聯合報小說獎，甚至當時有電視台製作人找上門，開啟他的寫劇本之路。唐綺陽聽了忍不住笑：「你不是工作狂，誰是工作狂！」

游安順、張玉嬿擔任《清明時節》男女主角。（綠光創藝提供）

綠光創藝台灣文學劇場經典劇場系列之作《清明時節》，是吳念真導演最鍾愛的劇本，這次將4度搬演，除老班底柯一正、張靜之，並加入新面孔張玉嬿與游安順，佈景與音樂將全面昇華，帶給觀眾耳目一新的體驗。身為資深劇迷的星座國師唐綺陽早在2010年就看過《清明時節》第一個版本，唐表示，當時男女主角是王識賢跟林美秀，吳導也是其中一角，吳念真回應：「我演一個冰果室老闆，今年第4度加演，我還是詮釋同一個角色。有一幕劇中男主角跟外遇對象在冰果室告別時，覺得自己寫的很動人。但演出時我都不敢動，我怕自己動了，觀眾會笑！」

獅子座的吳念真，疑惑地提出一般獅子座會喜歡醒目的東西，但自己不是，反而相反，唐綺陽立即開釋：「你整個人就很醒目了，你的醒目來自於光芒藏不住。」

今年70歲的吳念真提到死亡議題，表示早已預立遺囑，對於死亡的看法就是不要造成別人困擾，覺得獨子吳定謙未來要處理兩次，希望自己的身後事以植葬處理就好。他說年輕時很浪漫的想法想選海葬，但怕很多人暈船會一邊吐一邊撒（骨灰），還是算了！

吳念真也透露今年下半年度將推出《人間條件八》，是一齣描寫老年人需要被聆聽、被注意、被尊重的悲喜劇，深有同感的唐老師也表示，不要當一個打擾人的人，一定要有自己的興趣，期許可以成為一位自我認同並吸引人的老年人。

張靜之飾演游安順的外遇。（綠光創藝提供）

綠光創藝今年再次推出後座力最強的舞台劇《清明時節》，以2023昇華版本加演重新亮相，將於6月起陸續與高雄、台中、台北觀眾見面。故事發生在台灣的1950年代的某個小鎮上，在銀行工作的輝昌（游安順 飾），不僅一表人才更擁有令人羨慕的金飯碗，然而嚮往自由的輝昌在八年的婚姻之中與元配（張玉嬿飾）漸行漸遠，並與外遇對象梨花（張靜之 飾）產生情愫。為守護自己的婚姻，秀卿不惜與丈夫對簿公堂，卻還是難留他的心。在秀卿與梨花之間，輝昌給不出任何承諾，作出讓兩個女人都心碎的決定，卻也開啟了她們的成長、釋然之路。導演吳念真認為「外遇」是一個千古不變的話題，即使故事發生在1950年代，仍禁得起時代考驗，值得探討。