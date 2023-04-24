基隆市安樂區大武崙工業區一家科技公司深夜發生火警，經消防單位緊急灌救，沒有造成人員傷亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區大武崙工業區一家科技公司深夜發生火警，經消防單位緊急灌救，沒有造成人員傷亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區大武崙工業區一家科技公司深夜發生火警，經消防單位緊急灌救，沒有造成人員傷亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區大武崙工業區武訓街某科技公司，深夜發生火警，基隆市消防局緊急派出18部各式車輛及28名消防人員趕往現場，在廠區自動灑水設備的撲救以及消防人員約半個小時的搶救，火勢撲滅，沒有人員傷亡。但廠區的損失以及起火的原因，還有待警消的進一步調查。

據了解，武訓街某科技公司晚間10時許發生火警，基隆市消防局於10時51分接獲民眾報案，隨即派遣安樂、仁愛、百福、信義、七堵等分隊，共計18輛各式車輛，以及28名消防人員迅速趕到現場。

消防人員趕到現場時，科技公司廠區內的自動灑水系統已經作動，消防人員迅速布水線進行灌救。到晚間11時17分，火勢便得到了控制；到了11時32分，順利將火勢撲滅。基隆市消防局表示，所幸晚間沒有人員上班，這場意外沒有造成人員傷亡。

至於詳細的起火原因，以及後續廠區的損失，還有待警消單位進一步的調查與釐清。