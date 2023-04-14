全民普發現金6000元，目前規畫發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，首先將在今年3月22日先開放「登記入帳」預登記，4月初陸續拿到首批6000元現金，112年4月10日零時更開放ATM領現。

財政部表示，直撥已420-430萬人之間，登記入帳截止周五下午2點為止，為908萬人，ATM為276萬人，總共已領取6000元人數為1600萬人，目前超過七成都已經領到普發6000元現金，僅不到三成尚未領取。

財政部表示，ATM機台領現持續進行中，五天已276萬人，ATM面臨領取的首個周末，預估領取人數可望成長快速。

下周也將實施「郵局領現」，財政部強調，普發現金郵局領現之流程及應攜帶之身分證明文件，領有健保卡之民眾，請務必攜帶發放對象之健保卡，倘委託他人代為領取，除攜帶發放對象健保卡外，代領人亦須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件。

另外，為照顧國內孕產家庭，10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件，其家屬得於113年1月31日前至郵局領取。

財政部補充，為紓解臨櫃窗口人潮及縮短民眾等候時間，中華郵政公司規畫「郵局領現」第1週(即4月17日至4月22日)採臨櫃領取人身分證統一編號/居留證統一證號尾數單雙數分流措施，單數於星期一、三、五；雙數於星期二、四、六至各地郵局臨櫃辦理，惟年長者、身心障礙者可逕至友善服務櫃檯辦理，免受分流之限制。