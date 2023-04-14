立法院院會今三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，加重汽車駕駛人不禮讓行人罰則，罰鍰上限從現行新台幣3600元提高至6000元，民眾檢舉項目也擴大，納入在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道違停。

三讀條文明定，行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上6000元以下罰鍰。罰鍰上限從3600元提高至6000元。

條文規範，不禮讓行人而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照。

三讀條文擴大民眾檢舉項目，從46項到56項，納入裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛。

檢舉項目也納入在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等。