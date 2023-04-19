網飛並宣布，延至第二季才會擴大推出遏阻帳密分享的措施以做一些改進，而這將導致部分財務收益遞延，但該公司也表示目前為止對結果很滿意。

該公司原訂於第一季底擴大實施相關措施，以加重打擊「寄生帳密」的力道。

網飛是串流媒體業的領頭羊，但隨著競爭日益加劇，該產業的增長已見放緩。隨著市場逐漸飽和，該串流媒體先驅正在想方設法擴大收入來源，包括阻絕帳密共享，以及去年第四季在12個國家推出附帶廣告但價格較低的新服務等。

●財報/財測

第一季營收年增3.7%，為81.62億美元，大致符合市場預期81.8億美元。

第一季每股盈餘為2.88美元，略優於市場預估的2.86美元。

第一季新增175萬個訂閱用戶，不如分析師估計的206萬個。

網飛預估第二季營收為82.42億美元，稀釋後後每股盈餘為2.86 美元，遠不及華爾街預估的營收84.76億美元、稀釋後每股盈餘3.05 美元。

第二季付費用戶的增長估將與第一季相近，這表示將落後市場預期的新增370萬個。

●高層說法/市場看法

共同執行長Ted Sarandos在財報發布後表示，網飛正在成長，我們也有獲利。我們有一條能加速營收和獲利增長的明確路徑，而我們正在落實這個計畫。

PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示，網飛第一季的業績表現「有好有壞」。網飛已經是一家成熟的企業，雖然對用戶增長的依賴降低，但對大股東而言這個指標仍具影響力。

網飛自今年2月起開始在12個國家推出付費的密碼共享解決方案，但進一步擴大實施的計畫將延後。網飛對此表示，我們相信這將為我們的會員和我們的業務帶來更好的結果，而且我們可望達成2023年全年財務目標。

網飛宣布不再提供郵寄DVD業務，以及本季將在美國推出打擊帳密共享的措施。