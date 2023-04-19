立法院教育及文化委員會今天初審通過《國民教育法》修正案，其中國中小校務會議應納入學生代表列席，台灣青年民主協會肯定修法內容，校務會議與學生高度相關，納入學生意見可提升決策品質。

青民協認為，公民教育應從國民教育階段就開始，納入學生列席校務會議是第一步。國中小校務會議討論的內容包含寒暑假工程校園場地開放學生使用狀況、各班外掃區人力分配、學生手機使用管理、校規修正等等，這些項目都與學生高度相關，讓學生能夠列席表達意見，可以讓學校決策品質提升。

青民協說，從過去高中開放校務會議學生參與的脈絡可發現，早期因學生無法參與決策討論，往往在學校訂出新校規、服儀、學生管理規定後，學生不滿學校決策發起抗爭所在多有，在近年學生能參與學校規定的討論後，校園內針對校規大規模的抗爭事件比起過去減少許多，顯見事前讓學生一起參與決策，能有效避免學校單方面決策後讓學生不滿的情形。

青民協呼籲教育部針對國中校務會議學生代表應列席應訂定配套法規，過去兒少代表列席地方政府兒少委員會，曾發生會議主席不給列席兒少充分發言權，甚至會議資料也不事先提供，讓參與會議的兒少代表無法有效針對議案提供意見。

青民協認為配套法規內容應參考現行「高級中等學校校務會議組成及運作注意事項」，包括如何選擇與會學生、保障學生就有關事務應有充分發言機會、對學生發言應予以尊重、會議資料也應事前提供給學生，並應依學生年齡區分國中小教育階段，在會議前後給予與會學生適時引導，使學生能有效融入會議並提出意見。

青民協強調，對於國中小校務會議納入學生代表列席，各界無須恐慌，從過去的經驗來看，更多學生參與，不僅能提升決策品質，更能讓國中小學生在課本之外，學習如何參與公眾事務，就公民教育、學生參與、校務決策等面向都是正面效益。