全民共享普發現金6000元，已有約千萬民眾直接入帳或以登記入帳等方式領取，財政部今特別針對13歲以上少年領取方式提出說明。

普發現金提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳已於3月22日開放登記，4月10日起開放ATM領現，可在規定期間至指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別貼紙之ATM機台領取。

由於近日有民眾對於未滿13歲兒童及少年、13歲以上少年的6000元如何領取仍感到困惑，財政部特別說明，未滿7歲兒童應由父母或監護人代領、滿7歲至未滿13歲兒童及少年可選擇用自己帳戶領取或用父母或監護人帳戶代領，13歲以上少年領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果有金融機構帳戶及提款卡，可用自己的帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有自己的金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取（郵局預計於4月17日開放領取）。

財政部進一步表示，採登記入帳免出門，24小時開放上網登記，省時省力且安全快速入帳，自4月11日起加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

財政部提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。