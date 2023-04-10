普發現金即日起可自ATM提領，財政部表示，普發現金提供民眾多元便利管道領取，可採登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現三種方式，至於未滿13歲兒童及少年、13歲以上少年的6,000元如何領取財政部說明，未滿7歲兒童應由父母或監護人代領、滿7歲至未滿13歲兒童及少年可選擇用自己帳戶領取或用父母或監護人帳戶代領，13歲以上少年要自己領取。

財政部表示，其中登記入帳免出門，24小時開放上網登記，省時省力且安全快速入帳，自4月11日起加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。目前為止，已有880多萬人選用。

財政部也提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。