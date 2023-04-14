為因應新類型菸品多樣化，保護國人的健康，衛生福利部修正菸害防制法第7條規定，針對「其他菸品」產製應課徵菸酒稅產品之廠商，如要產製其他菸品（例如加熱式菸品），應依菸害防制法規定，先向衛生福利部申請健康風險評估審查，經該部核定通過後，再依菸酒管理法有關規定，向財政部國庫署申請新增「其他菸品」產品種類，於取得許可執照後，依菸酒稅法規定，於產製前向工廠所在地國稅局辦理廠商登記及產品登記，始得開始產製。

配合上開菸酒稅法修正，財政部修正「菸酒稅稽徵規則」第11條規定，「其他菸品」無法以支數計算者（如：粉末狀之鼻菸、小塊或片狀之嚼菸）以公斤為計稅單位；得以支數計算者（如：菸柱狀之加熱菸）以公斤或千支為計稅單位，但每千支重量如逾1公斤應以公斤計算，如未達1公斤應以千支計算，即取稅額較高者為計稅單位。

該局舉例，產製廠商於國內產製通過健康風險評估審查之其他菸品，每千支重量為0.7公斤時，計算公式如下：按千支計算菸酒稅＝1,590（元/千支）×1（千支）＝1,590元；按公斤計算菸酒稅＝1,590（元/公斤）×0.7（公斤）＝1,113元。按千支計算之稅額較按公斤計算稅額為高，依上開規定，應以千支為計算單位。