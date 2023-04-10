舉例說明，甲公司110年度以擴大書審申報營利事業所得稅，經該分局查獲110年3月間出售車輛漏未申報財產出售損益亦未開立發票交付買受人，案經該分局蒐集課稅資料，釐清交易內容及調帳查核後，發現該車輛係於108年4月間以60萬餘元購入之自用乘人小客車，惟未依稅法規定帳列甲公司財產目錄及提列折舊，經該分局輔導營業人補提折舊20萬元後，已就交易情形重行核定，當年度計調整所得額2萬元，並將漏未開立發票42萬元，致短漏報銷售額部分，轉通報該分局銷售稅課辦理後續事宜。

該分局特別提醒，營利事業如有出售資產，應如實開立發票，正確使用擴大書面審核制度，如有利用擴大書審制度規避或逃漏稅捐，應儘速向所在地國稅局自動更正申報並補繳所漏稅款及加計利息，依稅捐稽徵法第48條之1規定，凡屬未經檢舉、未經稽徵關或財政部指定之調查人員進行調查之案件，可免予處罰。