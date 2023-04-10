如何善用普發6000元現金，永豐金證券提出3大理財秘笈，包括高效率領取「股東會紀念品」、參與「除權息旺季」行情、享受「數位帳戶高利活儲」。6000元現金除了消費購物，也可以為自己啟動理財計畫，成為投資的好本金。

根據數位部統計數據，普發6000元現金首波登記直接入帳的交易筆數已逾1060萬筆，4／10開放ATM領現。永豐金證券指出，第二季的台股正進入股東會、除權息等重要行情，投資人可以運用小額存股、零股交易、數位高利交割帳戶等工具，讓6000元發揮最好的投資效率。

四月是「股東會紀念品」旺季，愈來愈多企業友善小股民，甚至開放持有1股的零股股東也能領取，永豐金證券提醒小金額投資人領紀念品三大注意重點=：第一、至公開觀測站查詢股東常會資訊，了解公司紀念品發放原則是否為「不限股數均予發放紀念品」；第二、確認發放原則是否需要「完成電子投票」後才能領取；第三、注意股東會紀念品最後買進日，也就是必須在「停止過戶日」的2個交易日之前持有，永豐金證券大戶投APP也提供了相關日期查詢及友善的零股交易介面。

另一個重頭戲是布局六月展開的「除權息旺季」，上市櫃公司董事會約於四月起相繼宣布股利政策，根據證交所統計，今年二月台股上市企業現金殖利率為4.45％，較去年同期2.63％、前年2.59％，更具吸引力；永豐金證券指出，普發6000元現金看似不多，但投資人可善用定期定額存股，每月分批小額布局，解決股民怕一時買在高檔的痛點，「豐存股」股100元即可定期定額存股，以低門檻協助投資人啟動存股計畫。

對於還沒有決定買點跟投資消費方式的投資人，數位帳戶高利活儲兼具投資靈活性及高利特色，永豐金證券與永豐銀行推出的「DAWHO＋大戶投」線上開戶服務，一次申辦同時申請銀行DAWHO台幣存款、外幣存款、信託帳戶，以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、複委託海外投資帳戶五種帳戶。

根據永豐銀行官網，至6月底前，DAWHO台幣存款大戶等級享有新台幣30萬內年利率1.5％的高利活儲，大幅提升投資人證券交割戶的資金效用，投資人不妨利用這3大季節性理財趨勢，讓普發6000元成為啟動理財計畫的本金。