普發現金6000元，今（10）日起可由指定的銀行ATM領取。（本報資料照片）

全民普發6000，第二階段10日上路，民眾可採「ATM領現」全台灣26688台提款機進入備戰狀態，有民眾今天一早趁上班前到ATM，沒有大排長龍情形、輕鬆領取，但有民眾發現直呼「無法領」，經旁人指點，最後開心領到6000元白花花現金。

經了解，該民眾表示，他一早帶著緊張開心心情，趕在上班前前往超商，領取普發現金6000元，手持身分證及健保卡輸入號碼，但疑ATM螢幕觸控不靈敏，完成輸入號碼後卻出現「交易失敗、身分資格有誤」等字。

他趕緊向旁人求助，然後重新慢慢輸入字號，確認無誤後送出，「賓果！」ATM機器發出數鈔聲音，最後吐鈔6000元，他開心直呼「成功！」連一旁民眾都替他感到開心。

貼心提醒，找ATM有貼《全民共享普發現金》;密碼進入後有一個提款按鍵（旁邊有全民共享普發現金字）按進後螢幕顯示輸入身份證字號及健保卡12個數字。

另財政部、數位發展部特別呼籲，如果民眾操作ATM遇到卡關，千萬不要驚慌，若遇失敗情境，勿慌、保持冷靜，檢查身分證健保卡字號，提款卡使用正常無誤外，其他疑問也可拿起ATM旁邊的電話詢問，或撥打1988客服。