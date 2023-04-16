國民黨立委初選第七選區（信義、南松山）16日開始進行民調，民進黨立委高嘉瑜日前提及，和挑戰第七選區立委初選的國民黨台北市議員徐巧芯有點像。徐巧芯回應，高是雜貨店的女兒，她則是早餐店女兒，同樣沒有任何背景和派字，靠自己在黨內生存，從政的路上確實辛苦。

高嘉瑜日前指出，她和徐巧芯有點像，2人都是沒有派系、沒有背景，大家都在觀察，在公平的制度下，黨內會不會給年輕人機會。徐巧芯回應，的確和高嘉瑜有一些地方很相似，高是雜貨店的女兒，她則是早餐店女兒，同樣沒有任何背景，也沒有任何派系，靠自己在黨內求生存，所以在從政的路上來說其實很辛苦。

徐巧芯分享，可是因為有選民的支持，相信她和高嘉瑜都是幸福的，所以每次看到不論高在花市裡和大家拜託，或者像她在市場裡請託，所有民眾朋友的支持都會讓她感到非常快樂，所以一直希望，這次投票給她的人，都是快樂、開心和幸福的。