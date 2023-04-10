入境各國海關，本來就不能拍照、攝影，一名台灣遊客沒注意相關規定，最後花錢消災。他把個人經驗分享至批踢踢，自述賠了8000多台幣，被鄉民猛虧「好貴一張照片，還沒什麼紀念價值」。

原PO分享，日前飛峇里島度假，入境時用手機拍照，傳給當地司機，請司機稍待片刻。10分鐘後，一名海關人員上前詢問，把他帶進一個小房間，還拿走護照。

「千萬不要在入境峇里島時拍照，別給印尼海關有機會勒索」，原PO表示，海關人員問了很多問題，強調在海關不能拍照，要遣返他回台灣，接著又把他晾在沙發區置之不理，原PO心想「這下不給錢可能出不去」。

海關人員轉告，罰款為4000美金，念在初犯，只要400美金，這時原PO裝窮殺價，最後砍到300美金；因限額提款，他在機場ATM領了400萬印尼盾（約8100新台幣）。離去前海關人員警告，不准把這件事情告訴其他人，「因為他幫我把罰款降到300美金，萬一說出去，會害到我們兩個」。

原PO坦承，拍照是他的錯，但PO文是為了描述被勒索的經過，「不要給他們抓到小辮子，在台灣海關拍照，頂多被警告刪照吧？哪有要錢的道理」。PO文引起網友熱議，多數人批原PO一開始就搞不清楚機場規定，被抓剛好。不過也提醒遵守機場相關規定，畢竟當地海關有權決定能不能讓你入境。