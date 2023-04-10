搭乘高鐵南來北往快速又便利，一名網友表示，高鐵將南延到屏東，但他認為如有需要到屏東，應搭高鐵到高雄左營，再轉乘台鐵，不懂增設高鐵屏東站要幹嘛？貼文引發熱議，網友皆認為不該增設屏東站，設在潮州站較理想，另也有人說屏東站根本沒有人會去，高鐵逐漸台鐵化，有失高鐵的水準。

原PO近日於PTT八卦板指出，不解為何高鐵要南延到屏東，若有需求應搭高鐵到高雄左營站，再轉乘台鐵，好奇問「高鐵增設屏東站到底要幹嘛？」

貼文引發網友討論，「就是炒地」、「當然是賺錢啊」、「連雲林都有了高鐵，屏東人不能爭取嗎？」、「一堆縣市根本沒資格有高鐵站」、「潮州站不設，設在屏東哀！」、「大家都是去墾丁，不知道坐到屏東市幹嘛」、「蓋屏東站不如蓋在潮州或恆春，才可以解決墾丁塞車問題」。

留言中也有不少人批評，「新增屏東不如新增花東，屏東根本沒人要去」、「真的很蠢政策，屏東高鐵站根本是蚊子站吧」、「高鐵設一堆沒人的站就失去意義了，變成跟台鐵一樣幹嘛？」、「降低高鐵水準」、「高鐵本該一大區域一站就好」。