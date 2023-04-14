印尼通膨在2022年9月來到波段新高將近6%，之後便一直都在5.5%上下游走，到了3月才好不容易降到4.97%。不過，還是高於2005年印尼央行所訂的目標區2%到4%。

在3月的決策會議上，印尼央行堅持已見，在去年8月至今年元月期間，大幅升息9碼，也就是225個基本點已見成效，因為，到了今年下半年時，當地通膨可望跌回前述目標範圍內。

路透社指出，所有受訪專家學者全都認為印尼這次不會升息，因為主要利率已經是2019年7月以來最高。同時，大部分也臆測，今年不會再升息了，只有極少數認為今年還會有降息可能。

印尼央行自行預估，通膨到9月時將回到目標區之內。經驗上而言，在這個多數為伊斯蘭教徒的國家，由於購物以及消費金額變多，通膨通常會在本月結束的齋戒月期間上漲。

今年印尼通膨預估值平均來說是4%，明年可望降至3.2%，接近印尼央行目標範圍的中間位置。學者專家表示，在全球貨幣政策緊縮下，需求表現不佳，全球經濟成長都會有壓力。以印尼來說，今年GDP恐怕會從去年5.3%降至4.9%，預估明年可望至5%左右。