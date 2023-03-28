聯合國教科文組織訂定4月18日為國際古蹟遺址日(International Day For Monuments and Sites），亦被稱為世界遺產日，用意是在鼓勵大家對於文化資產多樣性的關心。高雄擁有豐富的文化資產，高雄市文化局將4月訂為文資月推出各種系列活動，在各大文資景點隆重登場。繼去年的文資週在中都磚窯廠的活動大獲好評後，今年文化局串聯11個文資場館遍及8個行政區，還有配合兒童節策畫「時光偵探-獻給兒童的文資」主題，除了4月份每日下午在打狗英國領事館的「皇家小偵探-瘋狂下午茶派對」活動外，在連假及周末都有推出系列活動。

春日漫遊高雄舊時光，用童趣的方式體驗屬於高雄歷史文化的過往與文化資產保存的重要性(高雄市文化局提供)

高雄市政府文化局局長王文翠表示，面海靠山的高雄市有著豐厚的歷史底蘊，擁有超過百處文化資產，去年配合文博會策畫的「文博繞境」受到熱烈支持，顯示大家對於高雄土地故事的熱愛。在4月屬於國際古蹟遺址的月份裡，文化局特別策畫屬於高雄的文資月活動，首年擴大舉行文資月活動就是獻給孩子們，高雄這十數年花費極大精力投入文化資產保存與修復的工作，期許文化資產教育可以向下紮根，藉由走讀、講座、表演、手作體驗等活動，讓孩子們用不同角度去探索歷史中的動容故事。

只要購票入場就可打扮成愛麗絲夢遊仙境角色，在英式風情的使館與花海中穿越童話故(高雄市文化局提供)

繼去年的文資週在中都磚窯廠的活動大獲好評後，更特別邀請於今年1月首度開箱且深受民眾喜愛，有著台塑企業起家厝之名的台塑王氏昆仲公園一起擴大辦理文資月活動。從考古遺址、原住民文化、古蹟建築、產業發展等面向，用童趣的方式體驗屬於高雄歷史文化的過往與文化資產保存的重要性。

2023高雄文資月-春日漫遊舊時光(高雄市文化局提供)

保有全國最完整19世紀領事官邸的打狗英國領事館，針對文資月特別推出「皇家小偵探-瘋狂下午茶派對」活動，只要購票入場就可打扮成愛麗絲夢遊仙境角色，在英式風情的領事館與花海中穿越童話故事當個皇家小偵探，完成任務即可獲得精美小禮品，更與台灣英式下午茶第一品牌古典玫瑰園合作推出屬於兒童限定英式午茶套組，加上假日推出的鵝毛筆與封蠟等手作活動，邀請大家來英領館體驗一場魔幻的英式歷史文化饗宴。

與台灣英式下午茶第一品牌古典玫瑰園合作推出屬於兒童限定英式午茶套組(高雄市文化局提供)

坐落於市區的逍遙園是高雄近期文資修復的亮點，滿滿日式風情建築與庭園見證日治時期的鼎盛文化，在兒童節連假期間推出「兒童樂逍遙」活動，竹編、花道、和菓子等日式親子手作體驗、市集、日本繪本劇場，更在4月4日兒童節當天推出氣球達人秀活動，邀請大家在4月1-5日期間到逍遙園體驗日式文化風情的兒童節。

逍遙園在兒童節連假期間推出「兒童樂逍遙」活動(高雄市文化局提供)

旗山自古是高雄山區對外的交通、經濟中心，旗山市街滿滿的文化資產訴說了屬於台灣香蕉業與糖業的繁榮過往，旗山車站在整個4月推出「一旗同樂-童玩體驗」活動，買門票即贈闖關代幣，用套圈圈、沙包等童玩闖關，體驗屬於旗山文化資產的故事；旗山生活文化園區在4月1-2日推出「哈囉!南島語族」闖關活動與「旗鼓學堂」講座，讓大家在遊戲中更加了解屬於高雄內山9區的故事。

2023高雄文資月-春日漫遊舊時光活動時間表(高雄市文化局提供)

鳳儀書院在4月3-4日期間推出科舉闖關遊戲；鳳梨工場在兒童節連假期間推出手洗愛玉、手抄鳳纖紙與旺萊鑰匙圈的DIY活動，讓大樹物產與產業歷史相互結合；4/1更有踏溯東門的見城輕旅行的行腳活動，在兒童節期間滿滿的活動，邀請大家一同到高雄文資場館，體驗獻給孩子們探索歷史的活動。