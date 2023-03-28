雪霸國家公園管理處28日指出，觀霧山椒魚生態中心（觀霧管理站）後方戶外平台，因應雲霧步道整修工程，預計今年4月6日起至30日止暫停通行，施工期間請改由大鹿林道東線入口處進出。

雲霧步道位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺，步行來回約需40分鐘。步道以木棧方式構築，沿途有3處賞景平台，可以眺望雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也可近看觀霧、榛山、鹿場大山山景，感受雲霧輕嵐的最佳景點。

雲霧步道整修工程施工範圍及管制位置。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處為提供遊客更安全的遊憩空間，自今年起逐年編列預算，分階段辦理雲霧步道整修工程，目前刻正進行觀霧山椒魚生態中心（觀霧管理站）後方戶外平台，以及雲霧步道3處賞景平台整建工程。

雪管處指出，觀霧山椒魚生態中心（觀霧管理站）後方戶外平台，預計今年4月6日起至30日止暫停通行，施工期間請改由大鹿林道東線入口處進出。若因天候等因素影響，延長或改變施工日期，將另行公布。其餘各平台施工未影響步道通行，行經施工路段時請注意安全，造成不便敬請見諒。