吳姓男子31日清晨5時許駕車行經中西區金華路與民生路口因未繫安全帶遭盤查，警員發現他酒駕兼駕駛註銷車牌車輛，要求他出示證件，他右手突然從口袋拿出1張對摺紙團欲丟棄，警嚇問阻止，攤開一看竟是包著K毒的千元大鈔，再依毒品罪嫌將他逮捕。

32歲吳男31日在安平區一家舞廳徹夜飲酒狂歡，凌晨5時許駕車欲返回仁德區住處，不料半途遇上警方攔檢，酒測值0.42毫克超標，再查出車牌已遭註銷。

警方表明要將車輛移置保管，他出示證件時，先出示左邊口袋一疊10幾萬現金，右手卻偷偷從口袋取出1張對摺的千元鈔，準備丟棄。

眼尖警員看見他突然要丟錢，急忙阻止質疑為何錢也不要，他態度慌張欲蓋彌彰，仔細翻開紙團，竟是1張千元鈔藏著1包K毒粉末夾鏈袋。他遂裝瘋賣傻辯稱是朋友寄放，警方難以採信，質疑他以打火機將毒品磨成粉食用。後續又在駕駛座後方腳踏墊起獲1.54公克K粉。

吳男被帶回警局驗尿呈陽性反應，全案除依涉嫌毒品罪嫌送辦；他另將面臨公共危險罪3年以下刑期；駕駛牌照註銷車輛，除扣車外，另處以3600元至1萬800元罰鍰。

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