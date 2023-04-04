一名女網友表示，昨下午到新竹山區喝咖啡，要開車離去時才發現右側的照後鏡被掰開，上面的鏡子也消失不見，透過咖啡店老闆才知道是附近的猴子所為，且根據遊客提供給店家的影片，證實就是猴子下的「毒手」，由於她的車是賓士車，維修費用不便宜，讓她崩潰「不用等原廠報價，我心已在淌血。」

原PO昨（3）日於臉書社團《爆怨公社》指出，下午到新竹飛鳳山喝咖啡，要離開時才發現車子右側的照後鏡被打開、鏡子不翼而飛，由於喝咖啡時沒有聽到特別的聲響，完全不知道發生了什麼事，詢問咖啡店老闆，才知道是山區的猴子所為，店家也將事發當下路過民眾拍下的影片傳給她。

猴子偷走她車子的後照鏡。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，她的賓士車上鎖後，系統會自動把照後鏡收起，沒想到猴子硬是把它掰開，把鏡子拔走，造成盲點偵測損壞，她欲哭無淚地說「好歹也留給我全屍，不要把鏡子拿走啊」。女網友說，附近民眾指這隻猴子是累犯，經常破壞遊客的車輛，提醒到山區的人要小心，她求償無門崩潰，「不用等原廠報價，我心已在淌血。」

圖文曝光，讓千名網友看傻眼，「真識貨挑雙B的」、「猴子真的很識貨」、「這猴子識貨喔，還知道挑賓士」、「竟然還會挑車拔」、「還是大師兄識貨，會挑賓士下手」、「他還把戰利品帶走」、「猴子要鏡子幹嘛啦」、「幸好車子還有鎖，不然搞不好直接被開走了」。