竹聯幫明仁會春酒晚宴造成爭議，餘波蕩漾。台北市警中山分局8日證實，當天萬豪酒店確曾允諾明仁會在一樓大門前安排女侍列隊迎賓，分局長陳金城現場聽聞，不解業者為何消極配合黑幫囂張作為，當場警告飯店，如一再消極配合，將封鎖飯店周邊區域強勢執法，強調絕不容黑幫挑戰公權力。

竹聯幫明仁會6日晚間在大直萬豪酒店盛大舉辦春酒晚宴，但因黑幫請來170名旗袍辣妹，本欲在一樓大門前列隊「星光大道」迎賓，藉此壯大幫派聲勢，造成轄區中山分局長陳金城不滿，當場動怒警告，若真在一樓迎賓，「只要站出來，我一定翻臉！」會祭出更強勢的區域封鎖執法作為。

透過與飯店協調、資深刑事小隊長向黑幫告誡後，明仁會打消念頭，讓辣妹改往5樓會場外接待。僅要求讓辣妹前往一樓與跑車合影，留下香車美人照，就成群結隊改往樓上迎賓。

事實上，擔心跑車旁成為「網路打卡」熱點，反倒打響黑道幫派的知名度，警方要求旗袍女侍儘速拍完就離開，不可逗留，以免影響臨檢管制區的執法。

警方私下指出，所謂翻臉，是針對黑幫囂張的作為，以及五星級飯店居然配合黑幫造勢，「在門口營造黑幫星光大道，警察怎麼能容忍！」不是針對旗袍女侍，而當日盤查900多人，也沒針對女侍盤問，因為一看就知道她們並非黑幫人士，只是來打工的。

中山分局的憂心和約制是有道理的，因事後網路社群就發現，有人將後來旗袍辣妹在5樓列隊、黑衣人走紅毯被熱情問候：「謝謝，請慢走」的畫面製作短影音PO網。若場景換成在一樓大門，黑衣人一路被簇擁走進大廳，等於在警察眼皮子底下走星光大道造勢，等同是北投之亂翻版。黑幫公然挑戰公權力，所有的警察都不該容許這種事情發生。