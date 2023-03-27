桃園市東非狒狒逃亡18天落網，卻在圍捕過程中受傷不治死亡，引發輿論炸鍋熱議。桃園市議員對此紛紛發文表示感嘆不捨，詹江村與黃瓊慧都質疑，為什麼第一時間沒有送獸醫院急救，而是拍照、錄影、受訪？黃敬平則表示要釐清到底是誰開的槍，以及當事人是否合法擁有該獵槍。

桃園市東非狒狒逃亡18天落網，狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重急救無效已經死亡。桃園市農業局指出，在趕到民宅前，已有一組人員先抵達現場，所有攜帶槍枝人員都會到警局說明。農業局專門委員盧紀燁表示，在抵達現場前已經有一組人到了，狒狒的傷是不是槍傷或其他因素造成死亡，會進行後續釐清，至於現場所有攜帶槍枝的人員，會一併到警察局做說明。

「社會觀感很差！」詹江村質疑，中麻醉槍之後，發覺狒狒之前已經受槍傷嚴重，為什麼第一時間沒有送獸醫院急救，而是拍照、錄影、受訪？

黃瓊慧指出，林務局教我們：遇到狒狒時，不要與牠眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉過身奔跑。但他們沒有教桃園市動保處，如果遇到身中獵槍受傷的狒狒，應該要趕快送醫、而不是趕緊大家拍照留念！最後導致狒狒延誤送醫、失血過多死亡。

黃敬平則提到，近日遊歷桃園的狒狒不幸遭人用獵槍射殺身亡，桃園市農業局對此已報警處理，並會確認獵槍擁有者是否有合法申請。他感嘆，沒想到最後會是這種遺憾的結果，但現在更要緊的是釐清到底是誰開的槍，以及當事人是否合法擁有該獵槍。他再補充說明：開槍的並非桃園市農業局，農業局人員只有配備麻醉槍，到場時狒狒已中槍倒地。

PTT鄉民表示「不過逃個幾天，直接死刑…」、「這隻不是保育類嘛？動保還不快出來」、「牠只是偷吃東西也沒破壞啥吧」、「水很深」。