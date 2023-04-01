清明連假首日，桃園市楊梅生命紀念園區舉行112年春祭祭典，楊梅區長邱世源率領公所團隊、在地民代與祭祀家屬一起參與祭典，共同緬懷追思。楊梅區公所表示，崇德納骨堂2樓新增櫃位於今年1月啟用，為因應未來民眾祭祀停車需求，已行文給桃園市地政局研擬撥用一旁國有地，待地政局向國產署申請租用，預計可增加30個車位。

楊梅區公所表示，為提供市民優質祭祀追思環境，生命紀念園區崇德納骨堂於去年進行琉璃瓦翻修更新、屋頂防水、外牆滲水補修等整體維護，另為因應未來殯葬存放設施使用需求，同時也於納骨堂2樓新增櫃位，共增設5940個櫃位，包含4840個單人骨灰櫃位及550個雙人骨灰櫃位，848座神主牌位，並於今年1月啟用。

楊梅生命紀念園區崇德納骨堂2樓新增櫃位啟用，預計未來將增加停車格數因應民眾停車需求。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

因納骨堂2樓櫃位啟用，使用殯葬設施民眾增加，未來祭祀及春、秋祭典人潮勢必提升，楊梅區公所說明，考量現場停車空間不敷使用，桃園市副市長蘇俊賓請楊梅區公所研議向財政部國有財產署撥用鄰旁長岡嶺段737地號國有用地，並闢建平面停車場，紓解交通壅塞問題。

楊梅區公所提到，目前園內停車格僅20格，現階段都是向附近工廠借場地停車，或鼓勵民眾搭乘接駁車，公所已行文給地政局研擬撥用鄰旁長岡嶺段737地號國有用地，待地政局向國產署申請租用，預計可增加30個車位。

楊梅區公所表示，感謝楊梅警分局及東流里守望相助隊指派員沿線疏導交通與車輛管制，還有交通局安排接駁車接送民眾，環境清潔稽查大隊楊梅區中隊協助載運紙錢集中焚燒，響應環保。公所也呼籲，雖疫情趨緩，為維護市民健康，入內祭祀者仍須確實配戴口罩，並請配合手部消毒，減少感染風險。