經歷前2年疫情限制人數，今日許多葉家後人都從全球各地返鄉祭祖。（蔡明亘攝）

葉家後人依循祭祖古禮，每年清明節當天掃墓祭拜。（蔡明亘攝）

葉家已傳承超過15代，宗親注重慎終追遠，今天就有好幾位高齡90多歲的長輩前來祭祖。（蔡明亘攝）

大量祭品舖滿地面，逾8000名葉家後人齊聚一堂持香祭拜，畫面十分壯觀。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政（左五）今日一早到新屋區葉家祭祖活動致意。（蔡明亘攝）

疫情解封，桃園市葉春日公派下協進會號召子孫返鄉祭祖。（蔡明亘攝）

清明節掃墓，號稱全台規模最大就屬桃園市新屋區葉家祭祖活動，葉春日公家族每年都有大批宗親，從全台、全球各地返鄉祭拜，人數曾達上萬人，經歷近年疫情限制人數參加，如今疫情趨緩，今日現場湧入超過8000人參與，最遠還有從巴西、美國等地搭機回台的子孫，看見盛大祭祖情景，讓不少葉家後人相當感動。

位於桃園新屋的葉氏祖祠，每年清明節當天都會湧入許多葉家後人追思祭祖，前2年受到疫情影響，只好限制參與人數，如今迎來疫情解封，桃園市葉春日公派下協進會也號召子孫返鄉，更將祖塔附近的休耕稻田作為停車場，停了上百輛車，大量祭品舖滿地面，逾8000名葉家後人齊聚一堂持香祭拜，畫面十分壯觀。

葉春日公派下協進會理事長葉國傑表示，經歷疫情艱困時期後，今年開放全球所有葉氏宗親回來祭拜，祖先規定要在清明節當天祭祖，這項傳統已維持200多年，葉家已傳承超過15代，宗親都相當注重慎終追遠，今天就有好幾位高齡90多歲的長輩前來祭祖。

現場葉家後人提到，先前因疫情停擺2至3年相當可惜，看見疫後這麼多人一起來掃墓祭祖，心情相當感動，還有不少宗親帶小孩來參加，希望這項傳統能一直傳承下去。

桃園市長張善政一早也現身致意表示，葉家後人每年清明節都舉辦台灣規模最大的祭祖活動，非常不容易，葉氏後代持續傳承繁衍、開枝散葉，全世界每處角落都有葉姓子孫，可謂是祖上積德，且後人注重追思感恩、慎終追遠，展現華人美德，祝福葉氏子孫繼續彰顯葉氏傳統，身體健康、事業順利。

新屋葉姓宗親開台祖葉春日1735年來台，與其子葉特鳳於新屋大牛欄落地生根，葉特鳳共生5子，依輩分分別取名為「大榮」、「大華」、「大富」、「大貴」與「大春」，象徵人生5大美事，得名「葉五美公」，自此建立新屋葉家5大房系統，每年清明祭祖活動都受到矚目。