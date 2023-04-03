為了避免廚餘造成家中飄散異味，許多人都會特別購買廚餘機。一位男子近日表示，他在美式賣場好市多買了一台廚餘機，沒想到用了第2次藍色顯示燈就壞掉，由於使用感受相當不錯，他決定退貨重買一台，沒想到第2台廚餘機在第1次使用時，藍色顯示燈就壞掉，讓他超崩潰，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多買了A牌的2.5公升廚餘機，第一次使用裝了蛋殼、蝦殼、菜葉、魚骨、香菇梗，經過3小時50分鐘運轉後，廚餘順利變成乾燥碎末，讓他相當滿意；不過第二次使用時，雖然乾燥效果不錯，廚餘機底部的藍色顯示燈卻不亮了，原PO心想「我平常都有牽老婆婆過馬路的，應該不至於這麼賽（屎，衰運之意）…」，於是決定退貨當天再購買第2台回家。

男子連買2台廚餘機後發現顯示燈都故障，直呼自己運氣真的不好。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

讓原PO萬萬沒想到的是，原PO第1次使用第2台廚餘機時，藍色顯示燈就出現異常不亮了，讓他感嘆自己的運氣很衰，未來會把第2台廚餘機拿去好市多退貨，也不會再買廚餘機，「我實在沒把握能抽到一台沒壞的」。

對此，許多網友紛紛回應，「買P牌的吧！真的是容量大又耐用，而且還沒有耗材」、「應該是你退的那台再寄一次給你吧？」、「你牽老婆婆過馬路的時候一定有偷摸幾把，報應才會這麼快」；有內行人分析，如果燈號狀況出現第3次，就要檢查牆壁電壓穩定度，若電壓過高就代表機器沒有進行穩壓處理，相當危險。原PO則說明，退貨前他再測試了廚餘機，發現還是有部分顯示燈沒壞，因此他決定留下廚餘機觀察後續狀況。