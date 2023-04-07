越南官方提供資訊顯示，這架失事的貝爾505（Bell 505）直升機為國營越南直升機總公司所屬北方越南直升機公司所有，編號為VN-8650。貝爾505直升機機上僅有5個座位，常被拿來做為觀光用途。

這架直升機於5日下午4時56分起飛，59歲的駕駛周光明（Chu Quang Minh）載著59歲的胡袏力（Ho Ta Luc）一行人從空中俯瞰下龍灣，直升機於當天5時15分失聯。

救難人員5日晚間尋獲2具遺體，6日又發現2具，最後一具遺體在今天早上找到，死者全為越南籍。

綜合越南民智報（Dan Tri）等當地媒體報導，最後一具遺體今天早上8時在距離墜機地點數百公尺的海域被發現。有關單位隨後將遺體送往下龍市殯儀館。

事發至此，5名罹難者遺體全數尋獲，死者年齡介於59歲至65歲，除周光明外，其餘乘客皆來自峴港（Da Nang）。直升機殘骸與黑盒子也被找到。

有關單位指出，這架直升機在下龍灣的俯瞰飛行過程出現故障跡象。周光明試圖將直升機飛往安全區域但沒有成功。後續調查將由越南國防部負責。

調查指出，胡袏力與妻子、姊姊、友人一行人參加這項俯瞰下龍灣的觀光行程是為了幫胡袏力慶生。這樣的飛行服務短短10分鐘要價250萬越南盾（約新台幣3300元），被定位為高級旅遊行程。

越南直升機總公司2019年5月接收了兩架貝爾505直升機，並增加俯瞰下龍灣飛行服務的機隊。旅客參加行程可有3種選擇，包括飛行10分鐘、15分鐘、30分鐘。事故發生後，這項服務已暫停。