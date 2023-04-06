新北50歲沈姓男子2日下午2時許，到石門海邊採石菜花，由於平時大多在下午4時許就會返家，這次卻天黑了都不見人影，手機也未帶出門，家屬連忙報警協尋，不過最終仍傳來噩耗，海巡署的巡邏艦艇今(6)日下午在瑞芳南雅外海尋獲1具男性大體，家屬已初步確認就是沈男，後續等相驗後DNA確認。

據了解，50歲沈姓男子2日下午2時30分許獨自前往海邊採石花菜及撿拾笠螺，結果天黑未歸，家屬連忙報警求救，隨後海巡、消防以及空中勤務總隊投入搜救。

石門區公所表示，共出動人力302人次、汽車81輛次、機車27輛次、船艇11艘次、水上摩托車2輛次、無人空拍機2架次及直昇機3架次展開搜救，然而連搜3天都一無所獲，後續將正常巡邏勤務加強巡查。

不過今日下午1時許，澳底海巡隊有艘巡艦艇在瑞芳外海出勤時，在海上打撈1具僅穿紅色泳褲的男性大體，家屬已初步確認，後續等相驗後DNA確認。

石門區長曾明華表示，呼籲鄉親避免前往石門區華隆育樂中心附近、麟山鼻、白沙灣(非戲水區)、海灣新城、老梅溪口、石門洞、十八王公橋、核一廠出水口等8處海域為危險水域地點，另於安全海域遊憩、採石花菜、撿拾笠螺等也避免獨自1人前往。