威廉王子是專業直升機飛行員。

一本即將出版的新書指出，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾因為威廉王子違抗建議，堅持帶喬治小王子一同搭乘直升機而尖銳開罵孫子，女王主要擔憂一旦發生空難，將影響王位繼承順位，認為威廉的舉動威脅了英國王室的未來，可能讓王室面臨巨大災難。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，新書《我們的國王：查爾斯三世—揭露身為男人與君主的他》（Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed）即將在13日上市。

撰寫此書的知名王室傳記作家賈布森（Robert Jobson）在書中指出，由於擔心發生空難，女王生前曾警告威廉不要自行駕駛直升機載曾孫小喬治，以免威脅英國王室的未來。

威廉王子曾駕駛直升機「緊急」降落水上。

不過威廉自詡為熟練的飛行員，曾在英國皇家空軍（RAF）服役，又在東安格利亞空中急救隊（East Anglian Air Ambulance）服務過，他完全不甩祖母警告，逕自駕駛直升機，載著妻小從倫敦肯辛頓宮飛往英國東部諾福克郡的自宅安墨堡（Anmer Hall），這段航程約115英里（約185公里），招來女王「尖銳的言辭」批評。

根據英國王室不成文規定，作為王位繼承人，威廉王子永遠不該和父親查爾斯、孩子們搭乘同班飛機，以免發生空難意外，導致多名繼承人瞬間喪命，讓王室陷入巨大危機。

威廉王子曾擔任空中急救隊工作救人。

賈布森寫道，女王提醒威廉，他必須一直注意繼承狀況。他說，當女王生命走到盡頭時，她對於查爾斯及威廉「非常有資格」繼承感到「巨大安慰」，小喬治的出生也確保了王室的未來。

2021年曾有報導指，女王仍對1967年的直升機失事意外存有陰影，她的座機機長布朗特（John Blount）在這場空難中喪命。

2016年皇家航展上，威廉、凱特、喬治一家三口被拍到坐上直升機。2021年，又有眼尖網友目擊威廉一家五口在肯辛頓宮草坪上坐上直升機。

→ https://t.co/gFtY2bRg5s Queen gave William sharp words after he defied advice by taking risky copter flight with his family https://t.co/tOBmwunlv3 ~ #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) April 8, 2023

威廉王子目前為英國王室第一順位繼承人，其次依序為喬治、夏綠蒂公主及路易小王子。