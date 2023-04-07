華為常務董事余承東日前在中國電動汽車百人會論壇上說，iPhone故障率是華為好多倍，他認為之所以有這種改變，是因為品牌靠精益以及質素管理提升了手機品質，一席話引發中國網友熱議，不少人紛紛吐槽，更有人抱怨維修華為手機的悲慘經驗。

余承東日前表示，自己最初接手品牌業務時，華為手機故障率比蘋果高出好多倍，但現在情況反過來了，iPhone故障率比華為手機更高，「他們壞多支手機時，我們只是壞掉1支。」

微博網友紛紛表示，「是賣得少所以維修少嗎？」、「不生產連故障都沒有了」、「今年和去年，一個全球出貨量那麼多，一個幾乎沒出多少，比例上好多倍就成立了」、「華為最大的故障就是余承東」。

更有網友分享維修華為手機的悲慘經驗，直指華為拒絕維修的機率蠻高的，他買了將近2千人民幣（折合約台幣9000元）的碎屏（螢幕）險，維修人員竟拒絕更換，「這輩子不會再買華為了，「蘋果從來沒有遇到過這種情況，售後100 分。」

華為受美國制裁影響，無法製造5G手機，在中國只能推4G手機。Counterpoint報告顯示，中國手機市場前三名的公司為Vivo、蘋果及OPPO，市占率分別為19.2%、18%及17.5%。華為去年手機市占率則為9.5%。