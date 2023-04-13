法國總統馬克宏日前一番發言，顯示歐洲大陸面對崛起的超級強權中國在做法上出現混亂後，德國外交部長明天將出訪中國，重申歐盟對北京的共同政策。

馬克宏（Emmanuel Macron）日前呼籲歐洲聯盟（EU）減少對美國的依賴，並警告不要捲入「由美國的節奏和中國的過度反應」所引發的台海危機，這番話在歐美引發軒然大波。

許多歐洲政治人物、外交人員和分析人士將馬克宏接受政治新聞機構Politico和法國「迴聲報」（Les Echos）的受訪內容，視為所謂北京瓦解跨大西洋團結目標的禮物。

分析人士指出，因此，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）首次訪中之旅的利害關係有所攀升，許多歐盟成員國盼柏林當局能藉此機會對中國訂立明確且團結一致的歐洲路線。

馬克宏警告歐洲不應陷入「不是自個兒家的危機中」，這番說法普遍被外界視為在台灣問題上採取軟弱態度，不過馬克宏的辦公室堅稱這並非他的本意，且他對台灣和中國的立場也未曾更改。

位於波蘭華沙的歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）的中歐關係研究員巴赫爾斯卡（Alicja Bachulska）告訴路透社：「現在很大程度上是關於善後滅火…但馬克宏訪中後餘波盪漾，還不清楚這樣的平衡最終將如何發揮作用。」

即使沒有馬克宏這番發言，此行對貝爾伯克來說也相當微妙；貝爾伯克本身對中國問題比總理蕭茲（Olaf Scholz）更為鷹派，且正在草擬對中政策，旨在減少德國在經濟上對北京的依賴。

德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations）中國事務專家魯利格（Tim Ruehlig）告訴路透社：「她有點被視為麻煩製造者。如果這件事在她此行沒有產生任何影響的話，我會感到很意外。」

德國國會議員、外交政策專家施密德（Nils Schmid）表示，貝爾伯克現在必須趁這趟出訪表明德國對台灣的立場，還說馬克宏的言論摧毀了歐洲共同對中政策備受期待的動力。

貝爾伯克預計將於2天的訪中行程期間會晤中國外長秦剛和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。

貝爾伯克在出訪前夕表示，自己此行首要任務是提醒中國有責任影響俄羅斯停止入侵烏克蘭，並強調歐洲的共同信念，即片面改變台海現狀是無法容忍的事。

貝爾伯克還說，歐洲將中國視為合作夥伴、競爭對象和體制性對手的觀點，是歐洲政策的指南針。

她說：「我很清楚，我們對經濟脫勾不感興趣…但我們必須更有系統地審視單邊依賴的風險，並設法減少依賴。」